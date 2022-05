ANIMATION “JE PÊCHE EN FLOAT TUBE” – LA MAISON PÊCHE NATURE Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire Brissac Loire Aubance EUR 15 15 Amateur et curieux pêcheur, venez découvrir le milieu de la pêche grâce à votre accompagnateur Anthony ou Julien. Cette activité est ouverte à tous, réalisable dès 11 ans et jusqu’à 77 ans. Pour cette animation, la jauge est fixée à 4 participants maximum. Dépêchez-vous de réserver ! Le matériel est fourni et les poissons sont remis à l’eau. Carte de pêche offerte pour les moins de 12 ans. Rendez-vous pour une animation “Je pêche en float tube” à la Maison Pêche Nature. accueil@anjou-vignoble-villages.com +33 2 41 78 26 21 https://www.anjou-vignoble-villages.com/ Amateur et curieux pêcheur, venez découvrir le milieu de la pêche grâce à votre accompagnateur Anthony ou Julien. Cette activité est ouverte à tous, réalisable dès 11 ans et jusqu’à 77 ans. Pour cette animation, la jauge est fixée à 4 participants maximum. Dépêchez-vous de réserver ! Le matériel est fourni et les poissons sont remis à l’eau. Carte de pêche offerte pour les moins de 12 ans. Montayer Maison pêche nature Brissac Loire Aubance

