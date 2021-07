Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire ANIMATION « JE PÊCHE AU FEEDER » AVEC LA MAISON PÊCHE NATURE Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Maine-et-Loire

ANIMATION « JE PÊCHE AU FEEDER » AVEC LA MAISON PÊCHE NATURE Brissac Loire Aubance, 11 août 2021-11 août 2021, Brissac Loire Aubance. ANIMATION « JE PÊCHE AU FEEDER » AVEC LA MAISON PÊCHE NATURE 2021-08-11 09:00:00 – 2021-08-11 12:00:00 Montayer Maison pêche nature

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire Brissac Loire Aubance 15 EUR Amateur et curieux pêcheur, venez découvrir le milieu de la pêche grâce à votre accompagnateur Anthony ou Julien. Cette activité est ouverte à tous, réalisable à partir de 11 ans et jusqu’à 77 ans. Cette animation sera confirmée à partir de 2 participants et la jauge est fixée à 4 participants maximum.

Dépêchez-vous de réserver ! Le matériel est fourni et les poissons sont remis à l’eau. Carte de pêche offerte pour les moins de 12 ans. Rendez-vous pour une animation « Je découvre au Feeder » à la Maison Pêche Nature. La pêche au feeder est une technique très efficace sur les poissons. C’est une pêche qui peut se pratiquer à longue distance. Le principe est d’avoir un amorçage prêt de l’hameçon grâce à une cage garnie d’amorce. Amateur et curieux pêcheur, venez découvrir le milieu de la pêche grâce à votre accompagnateur Anthony ou Julien. Cette activité est ouverte à tous, réalisable à partir de 11 ans et jusqu’à 77 ans. Cette animation sera confirmée à partir de 2 participants et la jauge est fixée à 4 participants maximum.

Dépêchez-vous de réserver ! Le matériel est fourni et les poissons sont remis à l’eau. Carte de pêche offerte pour les moins de 12 ans. dernière mise à jour : 2021-07-18 par

Détails Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Brissac Loire Aubance Adresse Montayer Maison pêche nature Ville Brissac Loire Aubance lieuville 47.33226#-0.4504