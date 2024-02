ANIMATION « JE PÊCHE À LA GRANDE CANNE » AVEC LA MAISON PÊCHE NATURE Montayer Brissac Loire Aubance, jeudi 7 mars 2024.

La technique de la grande canne permet de pêcher des cyprinidés de taille plus importante qu’avec une canne classique.

Sur l’étang, les enfants, seuls ou en famille, tentent d’amadouer les plus gros poissons.

Amateur et curieux pêcheur, venez découvrir le milieu de la pêche grâce à des animateurs de la Fédération de pêche de Maine et Loire.

Cette activité est ouverte à tous, réalisable à partir de 10 ans et jusqu’à 77 ans. Pour cette animation, la jauge est fixée à 5 participants maximum, dépêchez-vous de réserver !

Informations pratiques

>Prévoir des bottes et une tenue vestimentaire adaptée à la météo du moment

>Les animations pêche sont encadrées par la fédération de pêche de Maine et Loire ou des guides de pêche titulaires d’un BP JEPS pêche de loisir

>Le matériel est fourni et les poissons sont remis l’eau. Le droit de pêche est compris pour chaque animation. Carte de pêche offerte pour les moins de 12 ans.

Lieu de rendez-vous Maison Pêche Nature au lieu-dit Montayer, 49320 Brissac-Quincé.

Annulations possibles en fonction des conditions météorologiques et/ou du nombre de participants. EUR.

Montayer Maison pêche nature

Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire accueil@anjou-vignoble-villages.com

