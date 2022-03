Animation jardinage Arc-et-Senans, 5 mars 2022, Arc-et-Senans.

Animation jardinage Bibliothèque 28, grande rue Arc-et-Senans

2022-03-05 – 2022-03-05 Bibliothèque 28, grande rue

Arc-et-Senans Doubs Arc-et-Senans

EUR 0 En partenariat avec le comité des fêtes, Malou, spécialiste des graines sera présente devant la bibliothèque et répondra aux questions des jardiniers amateurs sur la récolte et la conservation des graines, les semis et plus généralement le jardinage.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

bibliotheque.arc-et-senans@wanadoo.fr +33 3 81 57 55 86

