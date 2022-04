Animation jardin: Une mare dans mon jardin Concoret Concoret Catégories d’évènement: 56430

Concoret

Animation jardin: Une mare dans mon jardin Concoret, 4 juin 2022, Concoret. Animation jardin: Une mare dans mon jardin Concoret

2022-06-04 – 2022-06-04

Concoret 56430 Les mares sont des lieux pleins de vie, elles abritent de nombreuses espèces et notamment des amphibiens que vous saurez bientôt reconnaître. Et qui sait ? Avec un peu de chance, vous pourrez les rencontrer ! De 10h à 12h. la-soett@wanadoo.fr +33 2 97 22 74 62 http://www.cpie-broceliande.fr/ Les mares sont des lieux pleins de vie, elles abritent de nombreuses espèces et notamment des amphibiens que vous saurez bientôt reconnaître. Et qui sait ? Avec un peu de chance, vous pourrez les rencontrer ! De 10h à 12h. Concoret

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: 56430, Concoret Autres Lieu Concoret Adresse Ville Concoret lieuville Concoret Departement 56430

Concoret Concoret 56430 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/concoret/

Animation jardin: Une mare dans mon jardin Concoret 2022-06-04 was last modified: by Animation jardin: Une mare dans mon jardin Concoret Concoret 4 juin 2022 56430 Concoret

Concoret 56430