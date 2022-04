Animation jardin: Les insectes pollinisateurs Concoret, 20 avril 2022, Concoret.

Animation jardin: Les insectes pollinisateurs Concoret

2022-04-20 – 2022-04-20

Concoret Morbihan Concoret Morbihan

Venez tirer le portrait des bourdons, abeilles et autre bestioles butineuses. Une sortie pour apprendre à observer de près cette diversité de formes et de couleurs. Devenez un observateur le temps d’une après-midi et apprenez à reconnaître certaines espèces avec l’aide d’un animateur. De 14h30 à 17h.

la-soett@wanadoo.fr +33 2 97 22 74 62 http://www.cpie-broceliande.fr/

