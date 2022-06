Animation initiation Beach Handball, 15 juin 2022, .

Animation initiation Beach Handball

2022-06-15 – 2022-06-15

En partenariat avec la Ligue de Bretagne de Handball et le Handball Club Cap-Sizun.

Mercredi 15 juin à Audierne, plage de Trescadec.

Réservé à tous les licenciés de la Fédération Française de Handball catégorie moins de 15, moins de 18 et séniors.

Gratuit pour pratiquants comme spectateurs !

15h30 : catégorie moins de 15 (1 terrain Filles et 1 terrain Gars)

17h30 : catégorie moins de 18 (1 terrain Filles et 1 terrain Gars)

19h30 : catégorie séniors (1 terrain Filles et 1 terrain Gars)

+33 6 84 13 17 54

