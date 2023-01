Animation « Immersion zones humides » Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Martin-de-Crau

Animation « Immersion zones humides » Saint-Martin-de-Crau, 18 avril 2023, Saint-Martin-de-Crau . Animation « Immersion zones humides » Écomusée de la Crau, 2 place Léon Michaud Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

2023-04-18 14:00:00 – 2023-04-18 16:00:00 Saint-Martin-de-Crau

Bouches-du-Rhône EUR Entre réalité virtuelle et sortie nature, suivez notre animatrice à la rencontre des habitants des zones humides.

Après la découverte d’un dispositif en réalité augmentée à l’écomusée de la Crau, vous parcourrez la Baisse de Raillon, étang foisonnant de vie à la recherche des oiseaux, insectes et amphibiens qui le peuplent.

Pourquoi le héron a-t-il un bec pointu ? Quelle est la différence entre une grenouille et un crapaud ?

