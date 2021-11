ANIMATION ICI TOUT COMMENCE A VALLET Vallet, 4 décembre 2021, Vallet.

ANIMATION ICI TOUT COMMENCE A VALLET Vallet

2021-12-04 14:30:00 – 2021-12-04 19:00:00

Vallet Loire-Atlantique Vallet

En partenariat avec les commerçants, les acteurs culturels et sportifs valletais, et le téléthon la ville organise des animations dans le centre-ville, samedi 04 décembre après-midi dont un jeu de piste à réaliser seul, entre amis ou en famille. Afin d’accompagner le lancement du guide du bien vivre à Vallet, de nombreuses animations seront proposées sur le thème de Noël.///

Si vous souhaitez participer à ce jeu de piste, vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne via le site de la ville : www.vallet.fr. ou sur place de 14h30 à 17h. Attention pas de départs après 17h.///

D’autres animations familiales seront organisées sur la place Charles de Gaulle pendant l’après-midi. Vous pourrez y découvrir notamment une fanfare swing rétro qui vous embarquera pour un voyage de Harlem à New-Orleans, un stand photos avec la présence du père Noël, des jeux en bois, des marrons grillés… Dans le cadre du Téléthon, l’association valletaise « sourires pour la vie » proposera à la vente des crêpes, du chocolat chaud … etc. Les commerçants valletais sont également associés à ce projet, de nombreuses animations commerciales y seront proposées tout l’après-midi dans ou devant les boutiques : dégustations, promotions…///

⚠️CONDITIONS SANITAIRES À RESPECTER :

L’événement sera soumis au pass sanitaire et le masque sera obligatoire. Les gestes barrières et les règles de distanciation physique restent toujours en vigueur, merci de les respecter. Des protocoles sanitaires complémentaires pourront être appliqués en fonction de la réglementation. Selon la situation et en cas de forte pluie, cet événement pourra être reporté. Merci de votre compréhension.

Animations « Ici tout commence » à Vallet le samedi 4 décembre de 14h30 à 19h00

https://www.facebook.com/villedevallet/

