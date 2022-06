ANIMATION « HORS LES MURS » : SOIREE DE LANCEMENT

ANIMATION « HORS LES MURS » : SOIREE DE LANCEMENT, 12 juillet 2022, . ANIMATION « HORS LES MURS » : SOIREE DE LANCEMENT



2022-07-12 – 2022-07-12 Soirée de lancement des animations « Hors les Murs »

De 18h00 à 21h00

Dans les Jardins de la Médiathèque Soirée de lancement des animations « Hors les Murs »

De 18h00 à 21h00

Dans les Jardins de la Médiathèque dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville