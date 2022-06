ANIMATION « HORS LES MURS » SOIREE DE CLOTURE ET SPECTACLE « CHAMPIONNAT DU MONDE D’AQUATISME » Le Portel Le Portel Catégorie d’évènement: Le Portel

ANIMATION « HORS LES MURS » SOIREE DE CLOTURE ET SPECTACLE « CHAMPIONNAT DU MONDE D’AQUATISME » Le Portel, 25 août 2022, Le Portel. ANIMATION « HORS LES MURS » SOIREE DE CLOTURE ET SPECTACLE « CHAMPIONNAT DU MONDE D’AQUATISME »

LA PLAGE Le Portel

2022-08-25 – 2022-08-25 LA PLAGE Le Portel Pas-de-Calais Le Portel Spectacle « Le Championnat du Monde d’Aquatisme » et soirée de clôture des animations Hors les Murs du Centre Social Espace Carnot

Par la Compagnie La Bugne

A 17h00

A la plage Sportifs, entraîneurs et supporters de tous pays sont venus se mesurer lors d’épreuves plus surprenantes les unes que les autres. Du toboggan artistique au kayak sur terrain sec en passant par l’apnée en aquarium, les athlètes ne reculeront devant rien pour faire de cette compétition un véritable exploit sportif et prouver au monde entier que l’Aquatisme, c’est super ! Spectacle pour toute la famille +33 3 91 90 14 00 Spectacle « Le Championnat du Monde d’Aquatisme » et soirée de clôture des animations Hors les Murs du Centre Social Espace Carnot

Par la Compagnie La Bugne

A 17h00

A la plage Sportifs, entraîneurs et supporters de tous pays sont venus se mesurer lors d’épreuves plus surprenantes les unes que les autres. Du toboggan artistique au kayak sur terrain sec en passant par l’apnée en aquarium, les athlètes ne reculeront devant rien pour faire de cette compétition un véritable exploit sportif et prouver au monde entier que l’Aquatisme, c’est super ! Spectacle pour toute la famille LA PLAGE Le Portel

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégorie d’évènement: Le Portel Other Lieu Le Portel Adresse LA PLAGE Ville Le Portel lieuville LA PLAGE Le Portel

Le Portel Le Portel https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-portel/

ANIMATION « HORS LES MURS » SOIREE DE CLOTURE ET SPECTACLE « CHAMPIONNAT DU MONDE D’AQUATISME » Le Portel 2022-08-25 was last modified: by ANIMATION « HORS LES MURS » SOIREE DE CLOTURE ET SPECTACLE « CHAMPIONNAT DU MONDE D’AQUATISME » Le Portel Le Portel 25 août 2022

Le Portel