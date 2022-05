Animation “Histo” – Pigments, enluminures et calligraphies à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche Catégories d’évènement: Couëtron-au-Perche

Loir-et-Cher

Animation “Histo” – Pigments, enluminures et calligraphies à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche, 8 mai 2022, Couëtron-au-Perche. Animation “Histo” – Pigments, enluminures et calligraphies à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche

2022-05-08 10:00:00 – 2022-05-08 18:30:00

Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher 7.5 EUR Animation “Histo” – Pigments, enluminures et calligraphies à la Commanderie d’Arville. Découvrez les métiers du livre au Moyen-âge en compagnie de « L’atelier du chien noir » : Pierre-Yves vous présente pigments, parchemins et techniques d’écriture et de décor des textes. Adultes et enfants peuvent s’essayer à l’enluminure ou à la calligraphie. Durant les vacances de Pâques, c’est le retour des animations « histo » à la commanderie templière. Chaque dimanche, découvrez un métier, une activité propre au Moyen-âge avec des professionnels de la reconstitution. Des initiations sont proposées à chaque session, aux adultes et aux enfants. +33 2 54 80 75 41 Animation “Histo” – Pigments, enluminures et calligraphies à la Commanderie d’Arville. Découvrez les métiers du livre au Moyen-âge en compagnie de « L’atelier du chien noir » : Pierre-Yves vous présente pigments, parchemins et techniques d’écriture et de décor des textes. Adultes et enfants peuvent s’essayer à l’enluminure ou à la calligraphie. ©Adobe Stock

Couëtron-au-Perche

dernière mise à jour : 2022-04-01 par ADT41

Détails Catégories d’évènement: Couëtron-au-Perche, Loir-et-Cher Autres Lieu Couëtron-au-Perche Adresse Ville Couëtron-au-Perche lieuville Couëtron-au-Perche Departement Loir-et-Cher

Animation “Histo” – Pigments, enluminures et calligraphies à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche 2022-05-08 was last modified: by Animation “Histo” – Pigments, enluminures et calligraphies à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche 8 mai 2022 Couëtron-au-Perche loir-et-cher

Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher