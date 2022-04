Animation HIIT SIUAPS, 25 avril 2022, Rennes.

du lundi 25 avril au vendredi 3 juin à SIUAPS

Ce cours mélange des exercices de renforcement musculaire type squat, pompes,… avec des exercices cardio type montées de genoux, mountain climber… Les séries sont assez courtes, et comme c’est au temps, chacun peut mettre son propre rythme. Et pour plus de fun, nous utiliserons aussi du matériel ! **Dates proposées** : – 25 avril : 13h – 14h, RDV Salle de danse de Beaulieu – 11 mai : 13h – 14h, RDV Salle de danse de Beaulieu – 19 mai, 17h – 18h sur Beaulieu – 3 juin : 13h – 14h, RDV COSEC Villejean [Les inscriptions, ont lieu ici](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/course/view.php?id=484§ion=1) , tous les vendredis de la semaine précédant l’animation. Et pour plus d’activité physique, vous pouvez alterner avec [les cours de Circuit training](https://siuaps.univ-rennes.fr/tous-les-evenements?oaq%5Buid%5D=51117503) : un grand circuit de renfo et de cardio avec beaucoup de matériel pour un cours plus ludique.

Une séance de renforcement musculaire et cardiovasculaire avec des exercices courts mais à haute intensité (à votre rythme) ! Avec de nombreuses options proposées, tout le monde peut participer !

SIUAPS 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine



2022-04-25T13:00:00 2022-04-25T14:00:00;2022-05-11T13:00:00 2022-05-11T14:00:00;2022-05-19T17:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-06-03T13:00:00 2022-06-03T14:00:00