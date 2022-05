ANIMATION – HAMEAU DE PRINTEMPS, VIDE ATELIER, TOUT FOUT L’CAMP! Nancy, 22 mai 2022, Nancy.

2022-05-22 14:00:00 – 2022-05-21 23:00:00

Nancy Meurthe-et-Moselle

Samedi 21 de 14h à 23h et dimanche 22 mai de 10h à 18h nà la MJC Lillebonne C’est le printemps! n16 artistes rangent leurs ateliers et vous proposent des pépites de derrière les fagots à TOUT PETITS PRIX : nAnciens boulots, moches pas si moches, … nEt une collection spéciale pour l’occasion à 10 balles tout ronds. À dénicher : peintures, sculptures, céramiques, photographies, sérigraphies, illustrations, tissus, bois, bijoux … Avec : Céline Blaudez – Bérangère Goossens – Sibylle Bottaro – Fanny Malburet Moé Yamakoshi – Runs – Camille Berniard – Anick Lilienthal – Mahia L’Autre Maud Guély – Hélène Jofa – Téquila Savate – Martine Augsburger – Sophie Fontaine – Régis Bourguignon – JM Damien. Et comme sans concerts et animations, le Hameau ne serait pas, une programmation aux p’tits oignons vous attend: SAMEDI n18h – NANORISK AKATSUKI (Drum’n’Lazer) – concert nNanorisk Akatsuki fait en permanence le grand écart scénique entre du 8 bits punk imprévisible ou encore de l’électro-pop sous acides … 21h – SPARRING PARTNER – Dj set nPas vu à la tv, pas entendu à la radio. A écouter avec les oreilles de ta tête. nRock, punk, indie, garage, … DIMANCHE n10h-18h – LES SEMEUSES – Distribution de légumes et plants à prix libre 15h – GIBIER – Set Contre-apnée » nVersions guitare-voix de l’album Contre-apnée (chanson) 17h – LOVE’N’JOY (60’s pop-psych, Kyiv) – concert nGroupe ukrainien membres de Musicians Defend Ukraine collectant des fonds pour soutenir la résistance. nBuvette et petite restauration midi et soir par France Syrie Entraide et Funky Fresh https://www.facebook.com/events/402230271522069/402230284855401/

+33 3 83 36 82 82 http://www.mjclillebonne.fr/

Nancy

