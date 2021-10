Stiring-Wendel Stiring-Wendel 57350, Stiring-Wendel ANIMATION HALLOWEEN : JARDIN DE LA RÊVERIE Stiring-Wendel Stiring-Wendel Catégories d’évènement: 57350

ANIMATION HALLOWEEN : JARDIN DE LA RÊVERIE 2021-10-27 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-27 16:30:00 16:30:00

Stiring-Wendel 57350 Stiring-Wendel organisée par le jardin de la rêverie, venez découvrir cette édition spéciale Halloween à destination des enfants à partir de 6 ans.

Au programme: Maquillage, parcours de l’horreur, chasse aux bonbons, bricolages et peinture d’Halloween, mini jeux en équipe et un goûter spécial Halloween. Réservation avant le 25 Octobre par e-mail : la.reverie57@gmail.com ou par message privé sur facebook : @Les.Potes.a.Ge la.reverie57@gmail.com +33 3 87 85 02 43 https://www.facebook.com/Les.Potes.a.Ge Jardin de la rêverie dernière mise à jour : 2021-10-13 par

