Animation Gym Tonique Cosec Villejean Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Animation Gym Tonique Cosec Villejean, 26 avril 2022, Rennes. Animation Gym Tonique

Cosec Villejean, le mardi 26 avril à 12:00

**Date proposée** : Mardi 26 avril de 12h à 14h: RDV salle de danse du COSEC Villejean **40 places !** [Les inscriptions se font ici](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/course/view.php?id=484§ion=1), le vendredi de la semaine précédant l’animation.

gratuit, ouvert à tou.te.s

Un cours de fitness pour un renfo généralisé et un cardio au top ! Cosec Villejean Rue Pierre Jean Gineste, 35000 Rennes Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T12:00:00 2022-04-26T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Cosec Villejean Adresse Rue Pierre Jean Gineste, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Cosec Villejean Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Cosec Villejean Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Animation Gym Tonique Cosec Villejean 2022-04-26 was last modified: by Animation Gym Tonique Cosec Villejean Cosec Villejean 26 avril 2022 Cosec Villejean Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine