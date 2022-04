Animation Gym Freestyle salle de gymnastique de la Harpe Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

du lundi 2 mai au lundi 9 mai à salle de gymnastique de la Harpe

Envie de s’exercer au parkour/freestyle en salle de gymnastique ? **Dates programmée :** – Lundi 2 mai de 17h30 à 19h – Lundi 9 mai de 11h30h à 13h [Les inscriptions ont lieu ici](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/course/view.php?id=484§ion=1), tous les vendredis de la semaine précédant l’animation ! Si vous le souhaitez vous pouvez aussi vous inscrire sur les cours de Gymnastique qui auront lieu en alternance avec la Gym Freestyle.

gratuit, ouvert à tou.te.s

Un mélange de gymnastique, parkour et acrobaties salle de gymnastique de la Harpe Rue doyen denis leroy, 35000 rennes Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

2022-05-02T17:30:00 2022-05-02T19:00:00;2022-05-09T11:30:00 2022-05-09T13:00:00

