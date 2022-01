Animation guinguette et moules frites Sury-près-Léré Sury-près-Léré Catégories d’évènement: Cher

Animation guinguette et moules frites Sury-près-Léré, 13 mars 2022, Sury-près-Léré. Animation guinguette et moules frites Sury-près-Léré

Sury-près-Léré Cher Sury-près-Léré Animation guinguette proposée par le restaurant Les Prés dans le Plat.

Variétés, musette et moules frites à volonté. 20€ avec dessert +33 2 48 79 49 92 Animation guinguette proposée par le restaurant Les Prés dans le Plat.

Variétés, musette et moules frites à volonté. 20€ avec dessert ©LesPrésdanslePlat

