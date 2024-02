Animation guidée « L’histoire et les légendes de Niort, de la Sèvre et du Marais Poitevin » à Niort Rue de la Chamoiserie Niort, mardi 20 février 2024.

Partez sur les traces des personnalités réelles ou imaginaires sur les terres mystérieuses de Niort et du Marais Poitevin. Rejoignez Julie du Poitou, passionnée par l’histoire et les légendes avec son sac rempli de curieux objets en tous genres. Grâce à elle, vous voyagerez à travers le temps à la recherche d’indices pour résoudre des énigmes. Gargantua, Aliénor d’Aquitaine, chevaliers et Mélusine n’auront plus de secrets pour vous !

→ À 15h du lundi 20 février au vendredi 23 février et du lundi 27 février au samedi 2 mars 2024.

→ Renseignements et inscriptions obligatoires par téléphone au 05 49 24 18 79 (groupe de 10 personnes maximum Pour les enfants de 5 à 12 ans).

→ Rendez-vous au rez-de-chaussée du bâtiment Le Séchoir à Port Boinot à Niort.

→ Gratuit. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 15:00:00

fin : 2024-02-23 16:00:00

Rue de la Chamoiserie Port Boinot Bâtiment Le Séchoir

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine info@niortmaraispoitevin.com

