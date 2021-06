Animation gratuite : tatouages éphémères Office de Tourisme, 3 août 2021-3 août 2021, St lyphard.

Animation gratuite : tatouages éphémères

Office de Tourisme, le mardi 3 août à 15:30

Tatouages éphémères gratuits. Programme détaillé de l’été :​ * Mardi 13/07 **15h30-17h30 : **Devant l’Office de Tourisme,** Atelier créatif pour les enfants et juniors « Baguettes Harry POTTER » **et Place de l’église **de 14h30 à 18h30** : **Jeux Bretons en Bois** * Mardi 20/07 **15h30-17h30 : **Devant l’Office de Tourisme,** Confectionne ton château de princesse ou de chevalier****.**Et Place de l’église de** 15h30 à 17h30** : **Bulles de savons géantes** * Mardi 27/07 **15h30 à 18h30** : Devant l’Office de Tourisme, **Pêche à la ligne** et Place de l’église **de 14h30 à 18h30** : **Jeux Bretons en Bois** * Mardi 03/08 **15h30 à 17h30 : **Devant l’Office de Tourisme, **Tatouages éphémères **et Place de l’église d**e**** 15h30 à 17h30 ****Jeux géants** * Mardi 10/08 **15h30 à 17h30 : **Devant l’Office de Tourisme, **Sculpture sur ballons** et Place de l’église de **16h30 à 18h** : **le spectacle de danse country avec The 9 Fellows ** * Mardi 17/08 **15h30 à 17h30 : **Devant l’Office de Tourisme, **Atelier créatif pour les enfants et juniors « création d’un nichoir haut en couleurs »**et Place de l’église **de 14h30 à 18h30** : **Jeux Bretons en Bois** * Mardi 24/07 **15h30-17h30 : **Devant l’Office de Tourisme,** Atelier créatif pour les enfants et juniors « Baguettes Harry POTTER » **et Place de l’église **de 14h30 à 18h30** : **Jeux Bretons en Bois**

