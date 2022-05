Animation gratuite au marché hebdomadaire Le Moustoir Le Moustoir Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Le Moustoir Côtes d’Armor Le Moustoir Mon Bourg, mon Cabas présente :

Dans le cadre du marché hebdomadaire, une animation gratuite est proposée :

“Le Népal : terre de spiritualité.”

