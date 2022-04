Animation grains et graines Beaulieu-sur-Loire, 3 juillet 2022, Beaulieu-sur-Loire.

Animation grains et graines Beaulieu-sur-Loire

2022-07-03 – 2022-07-03

Beaulieu-sur-Loire Loiret Beaulieu-sur-Loire

La Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire organise une animation grains et graines à l’occasion de la brocante et du marché du terroir organisés par le Comité des Fêtes.

La période des moissons sera l’occasion de mettre en valeur les céréales et les autres graines produites, transformées et proposées à la vente par les producteurs de la Maison du Terroir et d’Animations.

Animation grains et graines organisée par la Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire.

maison-du-terroir@beaulieu-sur-loire.fr +33 6 73 36 06 60

La Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire organise une animation grains et graines à l’occasion de la brocante et du marché du terroir organisés par le Comité des Fêtes.

La période des moissons sera l’occasion de mettre en valeur les céréales et les autres graines produites, transformées et proposées à la vente par les producteurs de la Maison du Terroir et d’Animations.

Isabelle REMY

Beaulieu-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-04-11 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX