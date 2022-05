ANIMATION GESTION DES DECHETS Saint-Michel-Chef-Chef Saint-Michel-Chef-Chef Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Michel-Chef-Chef

ANIMATION GESTION DES DECHETS Saint-Michel-Chef-Chef, 25 mai 2022, Saint-Michel-Chef-Chef. ANIMATION GESTION DES DECHETS Rue du Chevecier Place du Marché de Saint Michel Saint-Michel-Chef-Chef

2022-05-25 – 2022-05-25 Rue du Chevecier Place du Marché de Saint Michel

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique Le Service Gestion des Déchets vient à votre rencontre sur les marchés du territoire. nVenez échanger sur le compostage, la réduction de vos déchets, le tri, le recyclage ou toute autre question sur la collecte et la gestion de vos déchets au quotidien. +33 2 40 39 63 49 Rue du Chevecier Place du Marché de Saint Michel Saint-Michel-Chef-Chef

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Michel-Chef-Chef Autres Lieu Saint-Michel-Chef-Chef Adresse Rue du Chevecier Place du Marché de Saint Michel Ville Saint-Michel-Chef-Chef lieuville Rue du Chevecier Place du Marché de Saint Michel Saint-Michel-Chef-Chef Departement Loire-Atlantique

ANIMATION GESTION DES DECHETS Saint-Michel-Chef-Chef 2022-05-25 was last modified: by ANIMATION GESTION DES DECHETS Saint-Michel-Chef-Chef Saint-Michel-Chef-Chef 25 mai 2022 Loire-Atlantique Saint-Michel-Chef-Chef

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique