Chez Royal Bernard, nous proposons des volailles gourmandes pour **consommer bon, local et responsable**. Nous sommes fiers de notre **terroir drômois**, de nos élevages et nos volailles conventionnelles, de qualité supérierure ou fermières label rouge. Nos belles gammes de découpe, nos créations farcies et panées et nos ambiances festives et estivales veulent inspirer une **cuisine engagée, gourmande et créative**. Nous proposons de mettre en avant notre **gamme locale et engagée Le Poulet De Mon Enfance** (7 références, découpes + pièce entière)**.** Plus de **simplicité, naturalité, authenticité**, ce mode d’élevage fait la fierté de nos éleveurs et répond aux attentes des consommateurs. Le bien-être animal est mis en avant avec une souche à croissance lente, une densité réduite, un jardin d’hiver et de la lumière naturelle. Les volailles sont nées et élevées en Rhône-Alpes, abattues et conditionnées dans la Drôme. **Notre différenciation : la chair est bien ferme et très savoureuse**. **Animation** de notre gamme et de nos engagements par notre équipe commerciale et marketing, **PLV** (tours de bacs, fiches recette, stop rayon, réglettes…), _dans la limite de 15km autour de la ville_.

Marion PLANTIER

Présentation de notre gamme locale et engagée Le Poulet De Mon Enfance

