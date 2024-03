Animation gallo-romaines de l’association Pater Familias Archéo’site Les Rues-des-Vignes, dimanche 21 avril 2024.

Animation gallo-romaines de l’association Pater Familias Animations sur l’hygiène et l’entretien du corps à l’époque antique Dimanche 21 avril, 09h00 Archéo’site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-21T09:00:00+02:00 – 2024-04-21T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T09:00:00+02:00 – 2024-04-21T18:00:00+02:00

Explorez les rituels de l’hygiène et de l’entretien du corps dans l’Antiquité avec l’association Pater Familias.

À travers des animations vivantes et éducatives, plongez dans la vie quotidienne des habitants de l’époque gallo-romaine. Découvrez les secrets des bains publics, les pratiques de toilette et les produits de beauté utilisés il y a des siècles. Laissez-vous transporter dans un voyage dans le temps fascinant où vous pourrez apprendre et interagir avec ces traditions ancestrales. Une expérience enrichissante pour toute la famille !

Informations pratique :

Le 21/04/2024 de 09 h à 18 h

Archéo’site 882 Rue Haute, 59258 Les Rues-des-Vignes Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France

L’archéosite CAC Cambrai