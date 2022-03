Animation Fun Archery Salle André Bréal Martigné-Ferchaud Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Martigné-Ferchaud

Animation Fun Archery Salle André Bréal, 18 juin 2022, Martigné-Ferchaud. Animation Fun Archery

Salle André Bréal, le samedi 18 juin à 14:00

Animation jeunesse « FUN ARCHERY » mise en place par le Skwatt le samedi 18 juin de 14h à 18h à la salle A. Bréal. Cette animation est ouverte gratuitement et sans inscription à tous les jeunes de 10 ans à 17 ans. Renseignements : 02.99.47.86.66

Sans inscription

Animation réservée aux 10/17 ans organisée par le Skwatt Salle André Bréal rue Georges Clémenceau, 35640 Martigné-Ferchaud Martigné-Ferchaud Le Petit Buard Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Martigné-Ferchaud Autres Lieu Salle André Bréal Adresse rue Georges Clémenceau, 35640 Martigné-Ferchaud Ville Martigné-Ferchaud lieuville Salle André Bréal Martigné-Ferchaud Departement Ille-et-Vilaine

Salle André Bréal Martigné-Ferchaud Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigne-ferchaud/

Animation Fun Archery Salle André Bréal 2022-06-18 was last modified: by Animation Fun Archery Salle André Bréal Salle André Bréal 18 juin 2022 Martigné-Ferchaud Salle André Bréal Martigné-Ferchaud

Martigné-Ferchaud Ille-et-Vilaine