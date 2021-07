Paris Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Animation « Fuke Shakuhach » ou le voyage musical au Japon Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le mercredi 21 juillet 2021

Avec Maël de la Philharmonie de Paris, voyagez au Japon en découvrant le fuke shakuhach, un instrument japonais. Considéré comme forme de méditation à l’égal de la récitation des soutras, le fuke shakuhachi fut l’apanage de la secte du bouddhisme zen du même nom, depuis son instauration officielle en 1677 jusqu’en 1871 (date de dissolution des guildes de musiciens). Il est cependant vraisemblable que l’instrument ait été introduit au Japon depuis la Chine dès le XIIIe siècle, bien avant la structuration de l’ordre. Prototype du shakuhachi moderne, le fuke shakuhachi s’en distingue par plusieurs caractéristiques : •le tube de bambou qui le constitue est d’un seul tenant (il pouvait à l’occasion servir d’arme défensive sur les chemins), tandis que l’instrument moderne est en deux parties emboîtées au milieu ; •son diamètre intérieur n’est pas égalisé et les nœuds du bois n’en ont pas été retirés, ce qui donne à l’instrument une grande variété de timbres ; •son biseau, orienté vers l’extérieur, plus court que celui de l’instrument moderne, permet de subtiles variations de sonorités, obtenues en variant l’angle du menton par rapport à l’embouchure ; •son volume sonore est moindre, et l’instrument n’est pas destiné à être entendu d’une large audience, mais se pratique en pièces solistes comme méditation. •Le shakuhachi est utilisé pour beaucoup de thèmes de l’anime Naruto (génériques et musiques d’ambiance) : https://www.youtube.com/watch?v=4pSJ8DDwS38 •Princesse Mononoké: https://www.youtube.com/watch?v=wWLR2RYYzuA •Le jeu vidéo Gosht : https://www.youtube.com/watch?v=SSW76F0OIoM Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre Paris 75018

