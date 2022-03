Animation fresque du climat à Vendôme Vendôme, 9 avril 2022, Vendôme.

Animation fresque du climat à Vendôme Vendôme

2022-04-09 – 2022-04-09

Vendôme Loir-et-Cher

Animation fresque du climat à Vendôme. Jeu collectif qui vous permettra de comprendre les

enjeux, les causes et les conséquences du changement climatique, avant d’échanger sur les actions du quotidien pour lutter contre ce dérèglement. Activité adaptée aux plus de 15 ans. 14 personnes maximum. Réservation obligatoire.

Jeu collectif…

perche.nature@wanadoo.fr +33 2 54 80 11 05 http://www.perchenature.fr/

Animation fresque du climat à Vendôme. Jeu collectif qui vous permettra de comprendre les

enjeux, les causes et les conséquences du changement climatique, avant d’échanger sur les actions du quotidien pour lutter contre ce dérèglement. Activité adaptée aux plus de 15 ans. 14 personnes maximum. Réservation obligatoire.

T.Bourget

Vendôme

dernière mise à jour : 2022-02-23 par