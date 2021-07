Paris Rue Paradol 75014 Paris Paris Animation fresque collective Rue Paradol 75014 Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Animation fresque collective Rue Paradol 75014 Paris, 26 août 2021, Paris. Animation fresque collective

Rue Paradol 75014 Paris, le jeudi 26 août à 20:30

Le 26 aout de 20h30 à 23h, une RENCONTRE LUMINEUSE et ARTISTIQUE aura lieu qui permettra à tous de créer une œuvre sur le thème de la reconnexion ou autre? (en dessinant les contours puis en y rajoutant de la couleur). Aurélia Bizouard, directrice artistique de @Kulturelia, et l’équipe de Régie de quartier 14, accompagneront tous ceux qui le désirent dans cet élan artistique dont le résultat final sera unique. L’artiste souhaite « connecter le public à l’art et trouver un moyen de l’engager dans un processus de création artistique participatif tout en s’exprimant » . La soirée sera aussi accompagnée de musique, DJ set, et d’un cocktail RENCONTRE LUMINEUSE et ARTISTIQUE Rue Paradol 75014 Paris 2, rue Paradol 75014 Paris Paris Paris 14e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-26T20:30:00 2021-08-26T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Rue Paradol 75014 Paris Adresse 2, rue Paradol 75014 Paris Ville Paris lieuville Rue Paradol 75014 Paris Paris