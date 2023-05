Animation flûte de pan et projection de « Pachamama » Cinéma le Studio des Ursulines Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Animation flûte de pan et projection de « Pachamama » Cinéma le Studio des Ursulines, 27 mai 2023, Paris. Le samedi 27 mai 2023

de 17h00 à 18h45

.Tout public. A partir de 7 ans. payant Pour l’atelier, réserver à marion@studiodesursulines.com Après la projection du film d’animation Pachamama au Studio des Ursulines, les enfants participeront à un atelier participatif ! Lors d’un atelier participatif, la flûtiste professionnelle Monica Taragano t’invite à découvrir la flûte de pan et à composer avec elle un paysage musical aux tonalités sud-américaines.

Animation et projection dans le cadre de L’Enfance de l’Art (des Cinémas Indépendants Parisiens). « Pachamama », de Juan Antin (2018, France, Luxembourg, Canada, 1h10) :

Le jeune Tepulpaï vit avec sa famille dans un petit village au cœur de la cordillère des Andes. Leur vie en harmonie avec la nature est rythmée par leurs offrandes à celle qu’ils nomment « Pachamama », la Terre-Mère nourricière. Leur sérénité est soudain troublée par l’arrivée d’un percepteur, venant prélever un impôt au nom du Grand Inca… Cinéma le Studio des Ursulines 10 rue des Ursulines 75005 Paris Contact : 0156811520 marion@studiodesursulines.com https://www.facebook.com/studiodesursulines https://www.facebook.com/studiodesursulines

