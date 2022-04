Animation Float Tube à Guipry-Messac Guipry-Messac, 29 juin 2022, Guipry-Messac.

2022-06-29 – 2022-06-29

Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Dans le cadre du partenariat entre la Maison du Tourisme et la Fédération de pêche d’Ille et Vilaine, une initiation ludique pour découvrir la pêche en Float Tube est proposée et encadrée par Aurélien Lagarosse.

Rdv au quai des bateliers. Animation sur inscription, deux sessions 14h30 et 16h. 5€

Renseignements et inscription au près de la Maison du Tourisme

Guipry-Messac

