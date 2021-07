Paris Muséum national d'histoire naturelle - Jardin des Plantes Paris Animation flash -Le labyrinthe et ses mystères Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes

**Découvrez le Labyrinthe du Jardin des Pantes en visite promenade commentée.** En compagnie des animateurs scientifiques présents sur site, venez découvrir le labyrinthe du jardin des Plantes, son histoire et ses curiosités (Gloriette de Buffon, Cèdre du Liban et tombe de Daubenton).

Accès libre dans le respect des règles sanitaires. Rendez-vous devant l’Hotel de Magny.

Muséum national d'histoire naturelle – Jardin des Plantes
38 rue Geoffroy Saint Hilaire 75005 Paris

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

