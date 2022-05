Animation flash au fil des sentiers

Animation flash au fil des sentiers, 21 août 2022, . Animation flash au fil des sentiers

2022-08-21 – 2022-08-21 Combien de races de moutons sont présentes sur le domaine ? Quel est le poids du porc blanc de l’Ouest ? A quelle vitesse court un loup ? Quel âge ont les hêtres de la grande allée ? Les animateurs du domaine viennent à votre rencontre au fil des sentiers, pour vous apporter infos et anecdotes sur les animaux et la nature qui vous entourent. Combien de races de moutons sont présentes sur le domaine ? Quel est le poids du porc blanc de l’Ouest ? A quelle vitesse court un loup ? Quel âge ont les hêtres de la grande allée ? Les animateurs du domaine viennent à votre rencontre au fil des sentiers, pour vous apporter infos et anecdotes sur les animaux et la nature qui vous entourent. dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville