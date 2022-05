Animation “Finis ton enduit” Musée d’Art et d’Histoire d’Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

A l’aide de pigments, les enfants sont invités à redonner des couleurs à la salle capitulaire de l’abbaye Saint-Germain en s’inspirant des éléments d’enduits peints restants. https://www.auxerre.fr/Animee/Culture/L-abbaye-Saint-Germain Saturday 14 May, 19:00 Sábado 14 mayo, 19:00 2bis Place Saint-Germain, 89000 Auxerre 89000 Auxerre Bourgogne-Franche-Comté

