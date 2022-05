Animation “Faune et flore de zone humide” Blangy-sur-Ternoise Blangy-sur-Ternoise Catégorie d’évènement: Blangy-sur-Ternoise

Animation “Faune et flore de zone humide” Blangy-sur-Ternoise, 4 juin 2022, Blangy-sur-Ternoise. Animation “Faune et flore de zone humide” Blangy-sur-Ternoise

2022-06-04 – 2022-06-04

Blangy-sur-Ternoise Pas-de-Calais Blangy-sur-Ternoise À l’occasion de la Fête des mares, venez observer la biodiversité foisonnante des zones humides au travers d’une balade dans le Grand Marais.

Prévoir des bottes.

En partenariat avec la commune et la Communauté de communes des 7 Vallées.

