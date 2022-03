Animation familles “Rejouez la guerre des Gaules” le 20 avril 2022 à Asnapio. Parc Asnapio Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Parc Asnapio, le mercredi 20 avril à 14:00

En famille, participez à ce tout nouveau jeu de stratégie créé tout particulièrement pour Asnapio. Choisissez d’incarner un guerrier gaulois ou un général romain, tentez de conquérir de nouveaux territoires et participez à la bataille de Gergovie! Un prétexte bien sûr pour tout apprendre sur les origines de la Guerre des Gaules, les peuples gaulois, les oppida… Réservée aux enfants de plus de 8 ans. Sur réservation au 03 20 47 21 99. 3 créneaux d’1h au choix: 14h, 15h ou 16h. (Durée:1h) A lier avec une visite guidée ou non. Départs de visite guidée à 14h (Durée:1h) et à 15h30 (Durée: 1h30).

4€, 2€, gratuit pour les moins de 5 ans.

Un jeu de stratégie où les joueurs incarnent des chefs gaulois et des généraux romains… Dès 8 ans. Parc Asnapio rue carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T17:00:00

