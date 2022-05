Animation familles – Rallye photo au Château de Joux

2022-07-13 – 2022-07-13 2.5 2.5 EUR Proposé par le Château de Joux. À partir de 3 ans.

En famille venez avec un appareil photo ou un smartphone, participer au rallye photo. Saurez-vous apporter votre soutien au commandant du château ? De manière originale et ludique, soyez observateurs et découvrez ou redécouvrez le château comme vous ne l’avez jamais vu !

Réservation obligatoire, jusqu’à 18h la veille. Limité à 5 familles de 6 pers. Proposé par le Château de Joux. À partir de 3 ans.

Réservation obligatoire, jusqu'à 18h la veille. Limité à 5 familles de 6 pers.

