Animation familles "Méli Mélo de contes" pour les plus de 3 ans. Parc Asnapio Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq

Animation familles "Méli Mélo de contes" pour les plus de 3 ans.

Parc Asnapio, le mardi 19 avril à 14:00

En famille, venez vous asseoir autour du foyer au sein de nos reconstitutions historiques pour écouter de jolies histoires de notre passé. Accessible dès 3 ans. Sur réservation au 03 20 47 21 99. 3 créneaux d’1h au choix: 14h, 15h ou 16h. (Durée:1h) A lier avec une visite guidée ou non. Départs de visite guidée à 14h (Durée:1h) et à 15h30 (Durée: 1h30).

4€, 2€, gratuit pour les moins de 5 ans.

Le mardi 19 avril 2022 de 14h à 17h. Parc Asnapio rue carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Animation familles "Méli Mélo de contes" pour les plus de 3 ans. Parc Asnapio 2022-04-19

