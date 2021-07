Quintin Quintin Côtes-d'Armor, Quintin Animation familles : En calèche… de Quintin au moulin Quintin Quintin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Quintin

Animation familles : En calèche… de Quintin au moulin Quintin, 24 août 2021, Quintin. Animation familles : En calèche… de Quintin au moulin 2021-08-24 14:00:00 – 2021-08-24 17:15:00

Quintin Côtes d’Armor Partez en calèche avec Bernard le meneur qui, au fil des rues, raconte l’histoire de la ville jusqu’à la descente au moulin de la Perche où André vous accueille dans son moulin. Libérant l’eau du bief il fait tourner la grande roue pour moudre le grain devant vous. Il est alors l’heure du retour, la calèche de Bernard est au rendez-vous pour vous ramener.

Départs place 1830 à 14 h 30, 15 h 45 et 17 h 15

Nombre de places limité à 8 dans la calèche, dans le respect des règles sanitaires +33 2 96 74 01 51 Partez en calèche avec Bernard le meneur qui, au fil des rues, raconte l’histoire de la ville jusqu’à la descente au moulin de la Perche où André vous accueille dans son moulin. Libérant l’eau du bief il fait tourner la grande roue pour moudre le grain devant vous. Il est alors l’heure du retour, la calèche de Bernard est au rendez-vous pour vous ramener.

Départs place 1830 à 14 h 30, 15 h 45 et 17 h 15

Nombre de places limité à 8 dans la calèche, dans le respect des règles sanitaires dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Quintin Autres Lieu Quintin Adresse Ville Quintin lieuville 48.40322#-2.90999