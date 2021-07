Villeneuve-d'Ascq Parc Asnapio Nord, Villeneuve-d'Ascq Animation familles “art rupestre” au parc Asnapio le vendredi 20 août et le mercredi 3 novembre 2021. Parc Asnapio Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Une animation d’une heure sur l’art rupestre accessible dès 5 ans au parc Asnapio.** Les peintures de Lascaux ou de Chauvet sont les plus connues de l’art préhistorique bien qu’elles soient cachées au fond des grottes. Mais il existe aussi des peintures de cette période qui sont en plein air. Partez à leur découverte en famille en réalisant les mêmes motifs que nos ancêtres. Sur inscription au 03 20 47 21 99. 3 créneaux d’1h à 14h, 15h et 16h. Tarifs:4€, 2€ (visite guidée du parc possible sans supplément) Visite d’1h30 incluant le Moyen-Age à 14h30. Visite d’1h sans le Moyen-Age à 16h.

4€, 2€, gratuit pour les moins de 5 ans

Une animation d'une heure sur l'art rupestre accessible dès 5 ans au parc Asnapio. Parc Asnapio rue carpeaux 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord

2021-08-20T14:00:00 2021-08-20T17:00:00;2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T17:00:00

