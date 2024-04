Animation familles « Art pariétal » Parc Asnapio Villeneuve-d’Ascq, jeudi 25 avril 2024.

Animation familles « Art pariétal » En famille, apprenez à dessinez à la manière des Hommes de la Préhistoire. Jeudi 25 avril, 14h00 Parc Asnapio 4€ / 2€ / gratuit moins de 5 ans.

En famille, venez dessiner à la manière des Hommes de la Préhistoire!

A l’aide d’ocres naturelles et des moyens techniques de l’époque, reproduisez les animaux des si célèbres grottes de Lascaux et Chauvet. Aurochs, chevaux, mammouths et tigres prendront vie sous vos yeux.

Accessible dès 3 ans.

Sur inscription au 03 20 47 21 99.

3 créneaux: 14h, 15h et 16h.

Une visite guidée du parc est possible sans supplément.

Parc Asnapio rue carpeaux 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 47 21 99 https://asnapio.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/parcasnapio Situé au cœur de la réserve naturelle de Villeneuve-d'Ascq, le parc de reconstitution archéologique Asnapio vous ouvre les portes du passé. Des habitats de la préhistoire au Moyen Âge ont été bâtis d'après les fouilles régionales et selon des techniques anciennes, afin d'offrir une image concrète des demeures de nos ancêtres et de leur quotidien. Métro ligne 1- station Pont de Bois puis liane 6 ou bus 32 arrêt LAM ou Comices ou bus 34 arrêt Lac de Canteleu ou Métro ligne 2 – station Fort de Mons puis liane 6 arrêt LaM ou Comices.

