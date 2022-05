Animation familles – À la recherche du trésor des Bourbaki

Animation familles – À la recherche du trésor des Bourbaki, 11 juillet 2022, . Animation familles – À la recherche du trésor des Bourbaki

2022-07-11 – 2022-07-11 6.5 6.5 EUR Proposé par le Château de Joux. À partir de 6 ans.

1871, en pleine guerre contre l’Allemagne, les soldats français de l’armée de l’Est traversent Pontarlier. Dans la neige te le froid, ils avancent lentement vers la Suisse… Une légende raconte qu’un groupe de soldats auraient caché leur “trésor”; Enquêtez en famille pour résoudre ce mystère !

Réservation obligatoire, jusqu’à 18h la veille. Limité à 5 familles de 6 pers. Proposé par le Château de Joux. À partir de 6 ans.

1871, en pleine guerre contre l’Allemagne, les soldats français de l’armée de l’Est traversent Pontarlier. Dans la neige te le froid, ils avancent lentement vers la Suisse… Une légende raconte qu’un groupe de soldats auraient caché leur “trésor”; Enquêtez en famille pour résoudre ce mystère !

Réservation obligatoire, jusqu’à 18h la veille. Limité à 5 familles de 6 pers. dernière mise à jour : 2022-05-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville