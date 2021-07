Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne, Sainte-Suzanne-et-Chammes ANIMATION FAMILLE: « VOL AU CHÂTEAU! » Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes Catégories d’évènement: Mayenne

ANIMATION FAMILLE: « VOL AU CHÂTEAU! » Sainte-Suzanne-et-Chammes, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Sainte-Suzanne-et-Chammes. ANIMATION FAMILLE: « VOL AU CHÂTEAU! » 2021-07-09 – 2021-07-09 Cour de la forteresse 1 rue Fouquet de la Varenne

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne Sainte-Suzanne-et-Chammes EUR 5 Les vendredis d'été au château de Sainte-Suzanne, place aux familles ! Un vol a été commis dans les salles du Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Au pied de la vitrine fracturée, saurez-vous repérer les quelques indices matériels qui peuvent mener à la résolution de cette affaire ? En groupe, menez finement l'enquête et identifiez le coupable parmi les premiers suspects. Tarif: 5 €, sur inscription. +33 2 43 58 13 00 https://www.chateaudesaintesuzanne.fr/

