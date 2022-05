Animation famille : Un après-midi au Relec Plounéour-Ménez, 13 juillet 2022, Plounéour-Ménez.

Animation famille : Un après-midi au Relec Le Relec Abbaye du Relec Plounéour-Ménez

2022-07-13 – 2022-07-13 Le Relec Abbaye du Relec

Plounéour-Ménez Finistère Plounéour-Ménez

Un après-midi au Relec, en partenariat avec l’Association Au Fil du Queffleuth et de la Penzé : animations ludiques et familiales. Au programme de chaque mercredi : un atelier et une balade sensorielle.

Pour les familles à partir de 6 ans. Sur réservation

abbaye.relec@cdp29.fr +33 2 98 78 05 97 http://www.cdp29.fr/

