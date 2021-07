Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Animation famille : Prête-moi tes yeux Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Animation famille : Prête-moi tes yeux Chamonix-Mont-Blanc, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Chamonix-Mont-Blanc. Animation famille : Prête-moi tes yeux 2021-07-09 – 2021-07-09 La résidence 89 avenue Michel Croz

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Vous êtes-vous déjà demandé ce que voient les enfants ? Saurez-vous reconnaître l’œuvre qu’ils vous décrivent ? Une visite à partager avec vos enfants ou petits enfants. dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse La résidence 89 avenue Michel Croz Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville 45.92401#6.87135