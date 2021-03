Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Animation famille : La vie à marée basse Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Animation famille : La vie à marée basse, 11 août 2021

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Au pied de l’îlot du Verdelet, capture, classement et anecdotes des animaux du bord de mer. Penser à : prendre des bottes, un seau et éventuellement une épuisette

