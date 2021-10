Morlaix Morlaix Finistère, Morlaix Animation Famille “Haut les masques !” Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix

Animation Famille “Haut les masques !” Morlaix, 23 octobre 2021, Morlaix. Animation Famille “Haut les masques !” 2021-10-23 – 2021-10-23 La Virgule 9 Rue de Paris

Morlaix Finistère Le 31 octobre approche, il est temps de créer votre propre masque d’Halloween ! L’équipe de La Virgule vous propose de partager un moment en famille autour de son musée numérique Micro-Folie suivi d’un atelier d’expression plastique.

Gratuit – Dès 4 ans – Sur réservation – Durée : 1h15 lavirgule@villedemorlaix.org +33 2 98 19 19 09 http://www.ville.morlaix.fr/Actualites/actualites/La-Virgule Le 31 octobre approche, il est temps de créer votre propre masque d’Halloween ! L’équipe de La Virgule vous propose de partager un moment en famille autour de son musée numérique Micro-Folie suivi d’un atelier d’expression plastique.

Gratuit – Dès 4 ans – Sur réservation – Durée : 1h15 dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu Morlaix Adresse La Virgule 9 Rue de Paris Ville Morlaix lieuville 48.5761#-3.82434