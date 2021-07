Animation famille « Géologie et sorcières » Bouxwiller, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Bouxwiller.

Animation famille « Géologie et sorcières » 2021-07-07 10:00:00 – 2021-07-07

Bouxwiller Bas-Rhin

0 EUR Parents et enfants à partir de 5 ans

Découvrez un site naturel et géologique remarquable. Accompagnés d’un guide, observez des roches riches en fossiles qui ont nourri l’imaginaire de la population environnante et ont contribué à associer ce lieu aux sorcières. La balade sera entrecoupée de légendes et de temps d’observation des roches et du paysage.

La balade sera entrecoupée de légendes et de temps d’observation des roches et du paysage.

Parents et enfants à partir de 5 ans

Découvrez un site naturel et géologique remarquable. Accompagnés d’un guide, observez des roches riches en fossiles qui ont nourri l’imaginaire de la population environnante et ont contribué à associer ce lieu aux sorcières. La balade sera entrecoupée de légendes et de temps d’observation des roches et du paysage.

dernière mise à jour : 2021-06-25 par