Horaire : 14:30 16:30

Gratuit : oui Familles dès 8 ans Exploration et origamis Mercredi 30 novembre de 14h30 à 16h30 Et si imaginer la faune de l’Île inventée était aussi simple que de plier des papiers… Dans le cadre de l’exposition « L’île inventée », le Muséum propose cette animation gratuite à partager en famille dès 8 ans. Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr

Lieu Muséum d'Histoire Naturelle Adresse 12 Rue Voltaire Ville Nantes Age maximum Familles dès 8 ans

