Animation famille: découverte d'une ruche et de sa colonie d'abeilles, 4 août 2022

Animation famille: découverte d’une ruche et de sa colonie d’abeilles

2022-08-04 15:00:00 – 2022-08-04 17:00:00

EUR 15 Enfilez votre tenue d’apiculteur et plongez en immersion totale dans l’univers des abeilles !

Passez un temps privilégié avec une apicultrice avec qui vous aurez l’occasion de participer à l’ouverture d’une ruche et de partir à la découverte de la vie d’une colonie d’abeilles.

Une combinaison et des gants seront fournis. Merci de prévoir des chaussures montantes, pas de parfum ni d’autres produits odorants (gel de coiffage etc).

Consignes de sécurité : La visite du rucher se déroule sous la responsabilité de l’apiculteur et ce dernier se réserve le droit de mettre fin à la visite si nécessaire (ex conditions météo défavorables).

Tarif : 15€ ttc par personne

Réservation obligatoire au 05 58 074 074 ou par mail à l’adresse contact@ruchersduborn.fr

dernière mise à jour : 2022-05-20 par